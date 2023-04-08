living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زاخاروفا تعليقا على حديث بودولياك: ها هي النازية بكل قامتها

8
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على حديث لميخائيل بودولياك مستشار مكتب رئيس أوكرانيا حول ما ينتظر سكان القرم في حال استيلاء أوكرانيا عليه.
في وقت سابق، قال بودولياك متحدثا عن حظر اللغة الروسية والفضاء الثقافي الروسي في القرم بعد الاستيلاء على شبه الجزيرة: “أنت تريد التحدث بالروسية وتريد قراءة كتب دوستويفسكي وأشعار يسينين أو تريد مشاهدة الأفلام الروسية- هذه الأمور لا علاقة لها بالقرم، ولا علاقة لها بطريقة العيش في دولة اسمها أوكرانيا. يجب علينا أن نغلق تماما كل ما يتعلق بالمجال الثقافي الروسي. هناك (في القرم) ستتواجد فقط الثقافة الأوكرانية أو الثقافة العالمية. هناك لا يجوز وجود أي شيء له علاقة مع روسيا. ولا ينبغي علينا الدخول في حوار وجدل حول ما إذا كان الشخص لديه الحق في استخدام اللغة الروسية أم لا. ليقم باستخدامها في بيته، لكن لا يجوز أن يتحول ذلك إلى عنصر ضغط أو احتجاج وابتزاز”.

وقالت زاخاروفا في تعليقها: “ها هي النزعة النازية الأوكرانية تقف بكل قامتها”.

وشددت زاخاروفا، على أن النازيين الأوكرانيين نفذوا كل ذلك حتى قبل عام 2022، وكان الغرب يهز رأسه بالموافقة ويرسل لهم العتاد والأسلحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   