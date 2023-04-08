زاخاروفا تعليقا على حديث بودولياك: ها هي النازية بكل قامتها

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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على حديث لميخائيل بودولياك مستشار مكتب رئيس أوكرانيا حول ما ينتظر سكان القرم في حال استيلاء أوكرانيا عليه.

في وقت سابق، قال بودولياك متحدثا عن حظر اللغة الروسية والفضاء الثقافي الروسي في القرم بعد الاستيلاء على شبه الجزيرة: “أنت تريد التحدث بالروسية وتريد قراءة كتب دوستويفسكي وأشعار يسينين أو تريد مشاهدة الأفلام الروسية- هذه الأمور لا علاقة لها بالقرم، ولا علاقة لها بطريقة العيش في دولة اسمها أوكرانيا. يجب علينا أن نغلق تماما كل ما يتعلق بالمجال الثقافي الروسي. هناك (في القرم) ستتواجد فقط الثقافة الأوكرانية أو الثقافة العالمية. هناك لا يجوز وجود أي شيء له علاقة مع روسيا. ولا ينبغي علينا الدخول في حوار وجدل حول ما إذا كان الشخص لديه الحق في استخدام اللغة الروسية أم لا. ليقم باستخدامها في بيته، لكن لا يجوز أن يتحول ذلك إلى عنصر ضغط أو احتجاج وابتزاز”.

وقالت زاخاروفا في تعليقها: “ها هي النزعة النازية الأوكرانية تقف بكل قامتها”.

وشددت زاخاروفا، على أن النازيين الأوكرانيين نفذوا كل ذلك حتى قبل عام 2022، وكان الغرب يهز رأسه بالموافقة ويرسل لهم العتاد والأسلحة.