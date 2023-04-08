تسريب جديد لوثائق أميركيّة سريّة...أسرار الأمن القومي لأميركا من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط والصين!

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة جديدة من الوثائق السريّة التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط و#الصين ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة.

كان تسريب سابق لوثائق عسكرية أميركية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي قد أعطى صورة جزئية للحرب في أوكرانيا. واتّهم مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة روسيا بالمسؤولية عن هذا التسريب. ولم يصدر بعد أي تعليق من موسكو.



وفي السياق، قالت وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة إنها بدأت تحقيقاً في تسريب الوثائق.



وذكر متحدّث باسم الوزارة "نحن على تواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلّق بهذه المسألة وبدأنا تحقيقاً. نمتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات".



وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأميركي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.