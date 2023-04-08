اختبار آخَر لغواصة نووية "مسيّرة"...أعلنت كوريا الشمالية إجراءها

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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية "مسيّرة"، في أحدث رد على المناورات الأميركية-الكورية الجنوبية.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديموقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان.

وأضافت أن الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر.



وأشارت الوكالة الى أن السلاح انفجر بدقة تحت الماء، لافتة إلى أن هذا الاختبار يثبت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة.