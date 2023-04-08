استنكر "قمع" روسيا مسلمي القرم... زيلينسكي ينظم إفطارا رمضانيا

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مأدبة إفطار رمضاني الجمعة، معاملة روسيا للتتار المسلمين في القرم، متعهدا استعادة شبه الجزيرة من روسيا.



وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول إسلامية: "محاولة روسيا استعباد أوكرانيا... بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم".



وقال زيلينسكي قبل تسليم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين: "لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. سنعود إلى شبه جزيرة القرم".



وأعلن زيلينسكي في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف أن أوكرانيا بدأت تقليدا جديدا لاستضافة إفطار رسمي.



وأكد أن "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر".