A + A -

انفجر جدل كبير في الأوساط السياسية الأميركية، بعدما كشف تقرير صحفي عن تلقي قاض بارز معين من قبل الجمهوريين في المحكمة العليا هدايا في صورة رحلات بحرية وجوية فارهة من ملياردير معروف، وهو ما استدعى هجوما حادا من نواب ديمقراطيين ومطالبات بالاستقالة.

أجرى القاضي البالغ 74 عاما رحلات بحرية على متن يخت ضخم وأخرى بطائرة خاصة على حساب الملياردير هارلان كرو من دون التصريح عنها، وفق ما كشف موقع "برو بابليكا"، ما أثار جدلا متواصلا في الولايات المتحدة.