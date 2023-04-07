بوتين يوجّه بإطلاع الرأي العام الروسي على كافة جرائم نظام كييف

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعداد مواد إعلامية حول جرائم النازيين والنظام الأوكراني منذ عام 2014، لإطلاع الشباب خاصة على حقيقة هذه الجرائم، وبلورة موقف مدني موحد إزاءها.

وصدرت التوجيهات إلى وزارة الثقافة ووزارة التنمية الرقمية في روسيا.

ويجب على الوزارات إعداد ونشر المعلومات التي من شأنها أن تشكل موقفا مدنيا ثابتا في المجتمع تجاه الجرائم التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، ويجدد ارتكابها النظام الأوكراني الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب المسلح في كييف عام 2014.

وأشار الكرملين إلى أن جميع الجرائم التي ارتكبها نظام كييف مسجلة وموثقة، ويجري عمل شاق للغاية على سبرها لتمثّل أساسا لمحاكمة مقترفيها.