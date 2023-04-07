ماكرون: فرنسا مستعدة للتعاون مع الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، أن باريس مستعدة للتعاون المكثف مع بكين لحل الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

وقال ماكرون كما نقل التلفزيون الصيني: "يولي الجانب الفرنسي أهمية كبيرة لنفوذ الصين على الساحة الدولية، ومستعد للعمل بشكل وثيق مع الصين، وبذل جهود مشتركة لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا بأقرب وقت ممكن".

وأكد أن فرنسا توافق على أنه من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، من الضروري مراعاة المخاوف المعقولة لجميع الأطراف.

ويجري ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة رسمية إلى الصين.