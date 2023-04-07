القضاء الإيراني يقضي بإعدام رجل في قضية متصلة...بهذه الجريمة!

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أعلن القضاء الإيراني الجمعة أنه حكم على رجل أدين بقتل عدة أشخاص خلال تظاهرات تشرين الثاني التي تلت موت مهسا أميني.



وتهز حركة إحتجاجية إيران منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية البالغة من العمر 22 عامًا في 16 أيلول بعد ثلاثة أيام على إعتقالها من قبل شرطة الآداب التي إتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.



وقتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، خلال هذه التظاهرات.



كما اعتقل آلاف المتظاهرين الذين إتهمتهم السلطات بالمشاركة في أعمال شغب أثارتها إسرائيل - العدوة اللدودة لإيران - ودول غربية.