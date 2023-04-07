السجن مدى الحياة في كينشاسا لستة رجال دينوا بقتل السفير الإيطالي

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حكم على ستة كونغوليين الجمعة في كينشاسا بالسجن مدى الحياة في قضية إغتيال السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية في 2021، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تسمح بكشف كل ملابسات الحادثة.



وأدين المتهمون الستة بقتل السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديموقراطية لوكا أتاناسيو، وحارسه الشخصي الشرطي الإيطالي فيتوريو إياكوفاتشي والسائق الكونغولي في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مصطفى ميلامبو في 22 شباط 2021.



وفي ذلك اليوم، وقع موكب من مركبتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي كان يغادر غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، في كمين على بعد 20 كلم عن المدينة، على مشارف محمية فيرونغا الوطنية المعروفة بأنها ملاذ لمجموعات مسلحة في المنطقة التي تشهد أعمال عنف منذ نحو ثلاثين عامًا.



وطلب المدعي العام عقوبة الإعدام لكن المحكمة العسكرية لحامية كينشاسا-غومبي لم تصدر هذا الحكم وأعلنت قرارها في جلسة مفتوحة.



وأعلن الدفاع الذي طلب تبرئة المتهمين على الفور أنه سيستأنف الحكم، لذلك يفترض أن تجرى محاكمة أخرى أمام محكمة عسكرية.