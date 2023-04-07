نتانياهو: يجب أن يستعد سكان غلاف غزة لأيام صعبة قريبًا

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "يجب أن يستعد سكان غلاف غزة لأيام صعبة قريبا".

وأشار المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الى أن "في ضوء تقييم الوضع، صدرت تعليمات الى سكان منطقة غلاف غزة مفادها بانه لا توجد ضرورة لبقاء السكان بالقرب من الملاجئ".وكانت قد كشفت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير، أنه "يتوقع أن يعلن الجيش العودة إلى الهدوء في غلاف غزة في وقت لاحق اليوم"، لافتا الى أن "الجيش لن يستأنف قصفه، إن لم تقع هجمات جديدة من غزة ولبنان".

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي"، مؤكدا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".