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عبداللهيان يجري محادثات مع نظيرته الفرنسية في بكين

7
APRIL
2023
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، مساء أمس الخميس، في العاصمة الصينية بكين.

ووفق ما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، فقد جرى خلال الاجتماع، بحث مختلف قضايا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي المشترك، كما تمت مناقشة بعض القضايا القنصلية.

وأكد وزيرا خارجية البلدين ضرورة الاحترام المتبادل ومواصلة الحوارات المشتركة.

تجدر الإشارة، إلى أن عبداللهيان كان وصل بوقت سابق إلى بكين، للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان في إطار استكمال خطوات تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، حيث وقعا بيانا مشتركا.

من جهة أخرى، كانت الوزيرة الفرنسية قد وصلت بكين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى بوقت سابق الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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