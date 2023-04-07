سكاي نيوز: إسرائيل تقصف مواقع عسكرية تابعة لحماس في غزة

A + A -

شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات عدة استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن الطيران الإسرائيلي استهدف موقع صلاح الدين التابع لكتائب القسام وسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مساريْن للأنفاق وموقعيْن لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس.

وحمل الجيش حركة حماس مسؤولية ما يجري في غزة مشيرا إلى أن الحركة ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد استهدف القصف مناطق في حي الزيتون وخان يونس جنوبي غزة.