انفجارات قوية تهز غرب مدينة غزة والجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على القطاع

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قال مراسل RT فجر يوم الجمعة، إن انفجارات قوية هزت غرب مدينة غزة، أكبر مدن قطاع غزة.

وذكرت مراسلتنا أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن سلاح الجو يشن الان غارات على القطاع، وكتب الجيش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "جيش الدفاع الإسرائيلي يقصف غزة".

واستهدف الجيش الإسرائيلي موقع صلاح الدين التابع لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة غزة، كما قصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

هذا، وأشار مراسل RT إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرصدا يتبع المقاومة شرق مدينة غزة، موضحا أن عمليات الاستهداف متواصلة.

إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة في مدينة بيت حانون في منطقة الزراعة شمالي القطاع.

كما أطلقت الطائرات الإسرائيلية 3 صواريخ على أحد مواقع المقاومة في المحافظة الوسطى.

وذكر مراسلونا أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارت على موقع للمقاومة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى مواقع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشن الجيش قصفا على مواقع في قطاع غزة ردا على الهجمات الصاروخية التي تلقتها إسرائيل الأربعاء والخميس، وذلك إثر التطورات التي شهدها المسجد الأقصى مساء الثلاثاء بين قوى أمن إسرائيلية وفلسطينيين.