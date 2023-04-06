منظمة التعاون الإسلامي قلقة إزاء الحظر المفروض من حكومة "الامر الواقع" في كابول على عمل المرأة

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صدر عن منظمة التعاون الاسلامية، بيان، جاء فيه :"في انتهاك آخر مثير للقلق للحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية، أعلنت سلطات الأمر الواقع في كابول، يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، أمرا بحظر النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة في البلاد.

وعقب هذا الإعلان المثير للقلق، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء ما ورد بشأن هذا الحظر. وسوف يشدد المرسوم الجديد الإجراءات التقييدية المتعاقبة المفروضة على النساء والفتيات، بما في ذلك منعهن من التعليم والوظائف الحكومية والعمل في المنظمات غير الحكومية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن قرار الحظر يأتي بنتائج عكسية مع تداعيات محتملة ليس على النساء الأفغانيات فحسب، بل، وبشكل أبرز، على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وتدعو الأمانة العامة سلطات الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المقبول والسماح للأفغان، رجالا ونساء، بالمشاركة في إعادة إعمار بلدهم بعد عقود من الصراع العنيف والضعف الاجتماعي والاقتصادي".