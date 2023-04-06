ترامب يصف يوم اعتقاله في نيويورك بأنه "الأفضل في التاريخ"!

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وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم 4 أبريل، وهو اليوم الذي وجهت إليه محكمة نيويورك تهمة الاحتيال واعتقلته مؤقتا بأنه "الأفضل على الإطلاق".

وكتب في موقع التواصل الاجتماعي الخاص به Truth Social يوم الأربعاء: "لقد كانت تجربة رائعة، وربما أفضل يوم في التاريخ لشخص نجا من تهم لا أساس لها من الصحة".

وأشار السياسي إلى أن اعتقاله وتوجيه التهم كان له أثر إيجابي على خططه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وقال: "لم تكن تقييماتي بهذا الارتفاع على الإطلاق، فقد تم جمع 10 ملايين دولار لحملة [ما قبل الانتخابات]، وانتهى اليوم بخطاب مهم للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات لحملة ترامب الآن خيار شراء قميص جمهوري بأسلوب منمق كصورة يلتقطها مسؤولو إنفاذ القانون عند رفع دعوى، تحت الصورة كتب "غير مذنب".

وفي 30 مارس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك على اتهام ترامب في قضية تزوير المستندات المالية لمنظمة ترامب في دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

واتهم ترامب بـ 34 تهمة تزوير وثائق تجارية (من الدرجة الأولى) لارتكاب جريمة أخرى، وفقا للائحة الاتهام الصادرة يوم الثلاثاء.

كما أوضحت وسائل الإعلام، فإن كل تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن أربع سنوات، وتم إلقاء القبض على ترامب لمدة ساعتين تقريبا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة في الولايات المتحدة قبل إطلاق سراحه وعودته من نيويورك إلى فلوريدا.