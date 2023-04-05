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ما أقصى عقوية تنتظر ترامب حال إدانته؟

5
APRIL
2023
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كشفت تقارير إعلامية أن العقوبة القصوى المحتملة التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مجمل التهم البالغة 34 تهمة، قد تصل إلى 136 سنة بالسجن.
 
وذكرت قناة "فوكس نيوز" أنه من المرجح أن تكون العقوبة أقل بكثير من تلك إذا تمت إدانته بأي من التهم أو جميعها.
 
وأشارت القناة في تقريرها إلى أن تزوير الوثائق التجارية، التي اتهم الرئيس السابق بارتكابها، يعتبر جنحة بموجب قانون نيويورك، لكنه قد يرقى إلى مرتبة جريمة تصل عقوبتها إلى 4 سنوات كحد أقصى.
 
ووجهت محكمة مانهاتن الجنائية، يوم الثلاثاء، لوائح اتهام ضد ترامب في 34 تهمة.
 
وفي كل لائحة تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي بـ "تزوير سجلات تجارية" بغرض "الاحتيال ونية ارتكاب جريمة أخرى".
 
ودافع ترامب عن براءته من التهم الموجهة ضده، وتم الإفراج عنه من المحكمة، فيما صرح محاميه جو تاكوبينا، بأن التهم الموجهة إلى موكله لا تستند إلى حقائق.
روسيا اليوم
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