البيت الأبيض يؤكد غياب بايدن عن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال محادثة هاتفية مع الملك البريطاني تشارلز الثالث، أن زوجته جيل بايدن ستمثل الولايات المتحدة في حفل التتويج القادم.

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "هنأ الرئيس الملك على تتويجه المرتقب وقال إن السيدة الأولى جيل بايدن تتطلع إلى الزيارة نيابة عن الولايات المتحدة، كما أعرب الرئيس عن رغبته في لقاء الملك مستقبلا في بريطانيا".

بالإضافة إلى ذلك، أشار بايدن وتشارلز الثالث خلال المحادثة إلى "قوة العلاقات بين البلدين والصداقة بين الشعبين".

وأصبح الأمير تشارلز ملكا، وأطلق عليه اسم تشارلز الثالث، وحصلت زوجته كاميلا على وضع الملكة، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر 2022، في اسكتلندا عن عمر ناهز 96 عاما، ومن المقرر تتويج الزوجين الملكيين في 6 مايو المقبل.