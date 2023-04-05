دفنوها حية داخل قبر.. وصدفة كشفت الجريمة

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تعرضت سيدة في البرازيل إلى الدفن في القبر وهي لا تزال على قيد الحياة، في جريمة قادت الصدفة وحدها إلى اكتشافها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات في البرازيل أوقفت رجلين على خلفية العثور على امرأة دفنت حية داخل مقبرة.

وكانت الضحية، وهي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر (36 عاما) تعرضت للضرب والسحل من منزلها من قبل المعتدين في 28 مارس الماضي، قبل أن يلقوا بها داخل قبر في مقبرة بلدية فيسكوندي دو ريو برانكو جنوب شرقي البلاد.

وظلت حبيسة القبر لمدة 10 ساعات، قبل أن ينتبه حفارو القبور إلى وجود كميات جديدة من الإسمنت وبقع دماء بالقرب من أحد القبور.

وتأكدت شكوكهم عندما سمعوا امرأة تبكي وتطلب المساعدة من داخل القبر.