بغداد تقرر إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا

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قررت وزارة الخارجية العراقية إعادة فتح سفارتها لدى ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان أن إعادة فتح السفارة في ليبيا يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولتقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية هناك.

يذكر أن وفدا عرقيا أجرى الأسبوع الماضي مباحثات في مسؤولين ليبيين في طرابلس حول إعادة فتح السفارة في ليبيا.

وأجرى الوفد اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف.

وأكد الوفد العراقي رغبة بغداد بدور في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين وتقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.