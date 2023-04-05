بقيمة 2.6 مليار دولار.. مساعدات عسكرية أميركية إلى أوكرانيا

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أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار.

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا حوالي 500 مليون دولار من الذخيرة والمعدات فورا، كما ستنفق أكثر من 2 مليار دولار لشراء مجموعة من الذخائر والرادار والأسلحة الأخرى إلى كييف في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "عملا بتفويض السلطة من الرئيس الأميركي جو بايدن، سنقوم بإرسال الأسلحة والمعدات الأميركية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

تتضمن حزمة المساعدة العسكرية هذه مزيدا من الذخيرة لمنظومة هيمارس التي قدمتها الولايات المتحدة في السابق، وصواريخ اعتراض الدفاع الجوي، وطلقات المدفعية، بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للدروع، والأسلحة الصغيرة، ومركبات نقل المعدات الثقيلة، ودعم الصيانة الضروري لتعزيز المدافعون عن أوكرانيا في ساحة المعركة".

"بالإضافة إلى ذلك، تعلن وزارة الدفاع الأميركية عن حزمة مهمة تشمل قدرات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية والدبابات وأنظمة الهاون والصواريخ والأنظمة المضادة للدروع في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية".

وأشارت الحكومة الأميركية إلى أن هذه المساعدة الأمنية الجديدة ستسمح لأوكرانيا بمواصلة الدفاع عن نفسها ضد حرب روسيا.

وأعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية عن وصول حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا.

تتضمن الإمكانيات في هذه الحزمة ما يلي:

صواريخ إضافية لنظام الدفاع الجوي باتريوت.

ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية هيمارس.

قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم.

قذائف هاون عيار 120 ملم.

ذخيرة دبابة من عيار 120 ملم و 105 ملم.

ذخيرة عيار 25 ملم.

الصواريخ التي يتم إطلاقها عبر الأنبوب ، والتي يتم تتبعها بصريًا ، والموجهة بسلك (TOW) .

حوالي 400 قاذفة قنابل يدوية و 200 ألف طلقة ذخيرة.

11 مركبة تكتيكية لاستعادة المعدات.

61 ناقلة وقود ثقيل.

10 شاحنات و 10 مقطورات لنقل المعدات الثقيلة.

معدات الاختبار والتشخيص لدعم صيانة المركبات وإصلاحها.

قطع غيار ومعدات ميدانية أخرى.

11 مركبة تكتيكية لإخلاء المعدات.

10 مجمعات صواريخ متنقلة من طراز C-UAS بتوجيه بالليزر.

تسعة أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مثبتة على مركبات مصفحة خفيفة.

61 محطة وقود.

ثلاث رادارات لرصد الأهداف الجوية.

ذخيرة طيران عالية الدقة.

حوالي 3600 قطعة سلاح صغيرة وأكثر من 23 مليون رصاصة لها.

8 صهاريج وقود ثقيل و 105 مقطورات صهريجية.

أنظمة الجسور المدرعة.