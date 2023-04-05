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"سيعتقلونني"... ترامب بات قيد الاحتجاز في نيويورك!

5
APRIL
2023
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بات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قيد الاعتقال بعد وصوله إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن بعد مغادرته إقامته في برج ترمب، اليوم الثلاثاء، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته.
 
وقد طلب ترمب أن يتم التقاط صورة جنائية له خلال اعتقاله, وقال: "سيعتقلونني ولا أصدق أن هذا يحدث في أميركا".
 
ويستعد ترمب ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو راهن يوجه إليه الاتهام، في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك بجلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأميركيون وتشد اهتمامهم.
 
مع بدء العد التنازلي لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، احتشد مناصروه في حديقة "كوليكت بوند بارك" أمام مقر المحكمة الجنائية العليا لمانهاتن وسط انتشار أمني واسع.
 
في حين بدأت مناوشات خفيفة بين المؤيدين والمناوئين لترمب، وفصلت بينهم الشرطة، مع توقعات بازدياد أعداد المتظاهرين.
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