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أنصار ترامب وخصومه يحتشدون أمام مقر محاكمته في نيويورك.. ومحاميه: لا تسوية

4
APRIL
2023
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دونالد ترامب مثُل، اليوم، أمام خوان ميرشان، قاضي محكمة مانهاتن، في ولاية نيويورك، ليصبح أول رئيس أميركي سابق يوجه إليه اتهام جنائي، في جلسة غير مسبوقة سببت الانقسام بين الأميركيين، وأثارت هواجس من التظاهر والفوضى.

توافد المئات من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى أمام مقر المحكمة التي ستشهد محاكمته في نيويورك.

وفي جلسة غير مسبوقة، سببت الانقسام بين الأميركيين، وأثارت هواجس من التظاهر والفوضى، مَثَل دونالد ترامب، اليوم، أمام خوان ميرشان، قاضي محكمة مانهاتن، في ولاية نيويورك، ليصبح أول رئيس أميركي سابق يوجه إليه اتهام جنائي.

واستُدعي الرئيس الجمهوري السابق (76 عاماً)، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للمثول أمام القاضي، حيث اتهمه بدفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية، قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016، لشراء صمتها عن علاقة محتملة قد يكون أقامها معها.

ولم يصرّح ترامب عن هذا المبلغ في حسابات حملة المرشح الجمهوري يومها، في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية، وسجّل المبلغ على أنه "نفقات قانونية" في حسابات شركته، في نيويورك.

كما وجّه القاضي إلى ترامب نحو 30 اتهاماً، منها ما هو مرتبط بتزوير وثائق شركة، وسط غياب الكاميرات داخل قاعة المحكمة، التي أحيطت بانتشار أمني واسع.

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