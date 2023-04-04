"ها نحن نقترب".. تحذير مرعب آخر للعالم الهولندي!

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لا يزال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مصراً على نظرياته حول تأثير الكوكب على النشاط الزلزالي، رغم كافة الاتقادات العلمية.

ولا ينفك الرجل الذي واجه تشكيكاً قوياً من المجتمع العلمي خلال الفترة الماضية، يحذر من حركة الكواكب واحتمال حدوث الزلازل بناء عليها.

وفي جديد تحذيراته، قال بتغريدة اليوم الثلاثاء:" ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذا يجب الاحترس من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي."

لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تحديد المواقع بدقة، مضيفاً في الوقت عينه أنه حدد في آخر مقطعين مصورين له بعض المناطق المعرضة.

وكان الرجل نبه سابقا من أنشطة زلزالية ستشهدها الكرة الأرضية بالتزامن مع اقترانات بين الكواكب والأرض، رابطاً تلك الأنشطة باكتمال القمر خلال الأيام القليلة القادمة والمتوقع في 6 من نيسان الحالي.

يذكر أن علماء الزلازل والجيولوجيون يرفضون النظريات التي يروج لها هوغربيتس، مؤكدين أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم، وليس استناداً إلى حركة الكواكب واصطفافها!