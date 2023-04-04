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حادث قطار مروع في هولندا.. سقوط قتيل وعشرات الجرحى

4
APRIL
2023
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قتل شخص وجرح 30 آخرون على الأقل بينهم 19 إصابتهم خطرة، الثلاثاء، في فورشوتن بين لاهاي وأمستردام جنوبي هولندا في حادث خروج قطار ركاب سريع عن السكة، بحسب أجهزة الطوارئ.
 
وكان القطار المؤلف من طبقتين يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي وفيه 60 راكبا.
 
وأوضح المصدر نفسه "قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا، ونقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى فيما نقل 11 إلى منازل قريبة" من مكان الحادث.
 
وأشار إلى أن "الخبراء يعملون على تأمين محيط القطار".
 
وأظهرت مشاهد عن مكان الحادث وتقارير صحافية المقطورة الأمامية وقد انتهت في أحد الحقول، فيما مقطورة ثانية انقلبت.
 
وقد اندلعت النيران في مقطورة ثالثة، على ما ذكرت وكالة الانباء الهولندية "ايه ان بي".
 
وتوقفت حركة القطارات على هذا الخط الذي يشهد حركة كبيرة وتستخدمه القطارات المتجهة من أمستردام إلى بروكسل وباريس ولن تستأنف إلا في فترة بعد الظهر، على ما أفاد مسؤولون في شركة السكك الحديد.
 
 
وهرعت سيارات إسعاف ومروحية إلى المكان لنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات خطرة.
 
وقال شاهد عيان لم يكشف عن هويته لمحطة "أوروب فيست" التلفزيونية المحلية "سمعنا دويا وانقطعت الكهرباء فجأة".
 
ويعود أسوأ حادث قطار في هولندا إلى الثامن من يناير 1962 عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.
 
ووقع الحادث بينما لف ضباب كثيف المنطقة عندما لم يتنبه سائق أحد القطارين لإنذار ضوئي فاصطدم بالقطار الثاني وجها لوجه.
 
وفي العام 2016، قتل شخص وأصيب 6 آخرون عندما اصطدم قطار برافعة في وسط هولندا.
 
وقتل شخص وجرح 117 آخرون في حادث اصطدام قرب أمستردام في أبريل 2012، وأشارت تقارير لاحقة إلى أن السائق لم يحترم إشارة التوقف.
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