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يوم تاريخي في أمريكا.. تفاصيل مثيرة عن محاكمة ترامب اليوم!

4
APRIL
2023
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قال جو تاكوبينا، محامي دفاع دونالد ترامب، إنه لن يتم تكبيل يدي الرئيس الأمريكي السابق اليوم الثلاثاء خلال عملية المحاكمة، لكن مكتب المدعي العام سيحاول الاستفادة من الموقف للدعاية.

وأضاف تاكوبينا في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "لن تكون هناك أصفاد، ستحرسه دائرة الأمن. لكن ستحصل الإجراءات العادية، سيحدث هذا على الأرجح".

وتابع: "أنا متأكد من أن مكتب المدعي العام سيحاول جعل هذا الحدث استعراضا كبيرا، للحصول على الكثير من الدعاية. نأمل أن يحصل ما يحدث عادة، لكنني لست متفائلا".

وأعرب تاكوبينا عن ثقته بأن مكتب المدعي العام ألفين براغ، سيحاول تحقيق أقصى استفادة من الموقف. وقال: "لكننا سنرى. الرئيس ترامب ليس جبانا، إنه ليس خائفا، إنه صارم. لن يخيفوه. لذلك سيكون كل شيء على ما يرام".

ويعتقد محامي ترامب أن القضية "سخيفة، من نواح كثيرة.. وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي".

في غضون ذلك، قال ترامب، إنه يواجه 33 تهمة في محكمة نيويورك، اليوم الثلاثاء.

واعتبر أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، سرب لائحة الاتهام لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا توجد تغييرات أو مفاجآت وأنه غير مذنب.

وجادل الرئيس السابق، بأنه يجب توجيه لائحة اتهام إلى المدعي العام نفسه، بسبب تسرب محتويات لوائح الاتهام المعلقة إلى الصحافة.

وفي وقت سابق، صرح محامي ترامب لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس السابق يعتقد أن المدعي العام يستخدمه كسلاح في القضية المرفوعة ضده، وأن الدوائر السياسية تؤثر على عمل نظام العدالة.

حيث قال: "من المعروف أن المدعي العام ديمقراطي، مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين، وحملته هي ملاحقة مرشح اليمين، المرشح الجمهوري".

ووصل ترامب اليوم الثلاثاء إلى نيويورك، حيث سيمثل أمام محكمة لإبلاغه رسميا بتوجيه تهم جنائية إليه، في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وحطت الطائرة الخاصة التي أقلته في مطار لاغوارديا آتية من فلوريدا، بعد رحلة استمرت ساعتين ونصف الساعة.

ووصل الرئيس السابق إلى "برج ترامب" ودخل تحت حراسة أمنية مشددة قرابة الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي (20:15 ت غ).

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت موكبا يغادر منزل ترامب في مارالاغو عند الساعة 12:20 (16:20 بتوقيت غرينتش)، للتوجه إلى نيويورك، المدينة التي صنع فيها الرئيس السابق اسمه، وحيث يأمل في استغلال مثوله أمام المحكمة لاستثارة حملة تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" قبل دقائق من إقلاع الطائرة "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا!!!".

وأضاف "هذه حملة اضطهاد. دولتنا التي كانت عظيمة في يوم من الأيام تتجه إلى الجحيم!".

ووضعت شرطة مدينة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة.

وحذر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز أمس الاثنين من أن أي شخص في المدينة سيلجأ إلى العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس السابق، سيتم "توقيفه ومحاسبته أيا كان".

وقال آدامز خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الذي يفكر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدا، رسالتنا واضحة وبسيطة: اضبطوا أنفسكم".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قاضيا أصدر حكما في وقت متأخر الاثنين بعدم السماح بالكاميرات التلفزيونية داخل قاعة المحكمة.

وقد يصبح الجمهوري البالغ 76 عاما أول رئيس، سابق أو حالي، توجه له تهم بارتكاب جناية.

ووجه المدعي العام في مانهاتن التهمة رسميا إلى الرئيس السابق في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وفي إطار الإجراءات المتوقعة لتوجيه التهمة الجنائية له، سيخضع ترامب لإجراءات الحجز المعتادة عبر أخذ بصماته والتقاط صورته التي قد تؤدي لواحدة من أشهر الصور الجنائية في العصر الحديث.

 

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