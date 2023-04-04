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لافروف يحذر: روسيا قد تصبح "قاسية" مع أوروبا "المعادية"

4
APRIL
2023
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتحاد الأوروبي أصبح معاديا و"خسر" روسيا وإن موسكو ستتعامل مع أوروبا بطريقة قاسية إذا لزم الأمر.
 
وفي مقابلة مع موقع "أرغومنتي آي فاتكي"، نشرت الثلاثاء، قال لافروف: "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا. لكن هذا خطؤه. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماؤه هم الذين يعلنون صراحة أنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مثلما يسمونها".
 
وفيما يلي أبرز ما جاء من تصريحات لافروف خلال المقابلة:
 
روسيا قررت كيفية الرد على تزويد أوروبا "النظام الإجرامي" في كييف بالأسلحة والمدربين.

ردا على الخطوات العدائية، سنتصرف بقسوة إذا لزم الأمر، بناء على مصالح روسيا الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل المقبول في الممارسات الدبلوماسية.
الغرب يحاول دق إسفين بين روسيا والصين بالحديث عن علاقاتهما غير المتكافئة واعتماد موسكو على بكين.

المحادثات التي استمرت عشر ساعات الشهر الماضي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ دفعت "بالشراكة الاستراتيجية" بين موسكو وبكين إلى مستويات جديدة.

"الدول غير الصديقة" تبالغ منذ فترة طويلة في الحديث عن علاقة غير متكافئة بين موسكو وبكين.
نعتبر ذلك محاولة لإلقاء ظلال من الشك على نجاحاتنا ودق إسفين في الصداقة بين موسكو وبكين.
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