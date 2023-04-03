الرئيس بوتين يعلن عن إنشاء صندوق "لدعم الجنود المقاتلين" في أوكرانيا

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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بإنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم للجنود المشاركين في حرب أوكرانيا وعائلاتهم.

ونادراً ما تعلن روسيا عن تقديرات لخسائرها البشرية في العملية العسكرية التي أطلقتها في شباط 2022، على الرغم من سلسلة الانتكاسات العسكرية في الأشهر الأخيرة.

ونشر المرسوم الإثنين على الموقع الرسمي للحكومة دعماً “للمدافعين عن الوطن”.

وتهدف هذه الإجراءات إلى “ضمان حياة كريمة” للجنود المشاركين في العملية في أوكرانيا ولعائلاتهم وأطفالهم، بحسب المرسوم.

وكان بوتين أعلن عن إجراءات الدعم في خطاب ألقاه في 21 من شباط الماضي، بعد عام تقريباً من إرساله قواته العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال بوتين في حينه، “من واجبنا دعم العائلات التي خسرت أحبائها ومساعدتهم على تربية أطفالهم ومنحهم التعليم والوظيفة”.

ومن المقرر أن يقدم الصندوق “مساعدات محددة خصوصاً لعائلات الجنود القتلى بالإضافة إلى المقاتلين السابقين في العملية العسكرية الخاصة”، بحسب بوتين.