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عرافة هندية تتنبأ بمصير روسيا والولايات المتحدة

3
APRIL
2023
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كشفت عرافة هندية شهيرة تدعى أرتشينا ناغابوشانام عن  تنبؤات جديدة تطرقت فيها إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وإلى مستقبل الولايات المتحدة ومتغيرات كبرى أخرى.
 
هذه العرافة الهندية المعروفة على مستوى العالم كانت تنبأت في مقطع فيديو في عام 2019 بحدوث جائحة كوفيد.
 
وفي عام 2021 ذكرت العرافة أرتشينا أن روسيا ستدخل قريبا مرحلة صعبة، مشيرة في هذا السياق إلى أن المشكلة ستأتي من أوكرانيا، وصدرت عنها لاحقا تنبؤات أخرى يؤكد القريبون منها أنها كانت دقيقة للغاية.
 
تشتهر هذه العرافة الهندية بصدقية كبيرة في توقعاتها يؤكد الكثيرون من متابعيها أنها تصل إلى مئة بالمئة.
 
هذه العرافة الهندية الموهوبة ولدت في مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا الواقعة بجنوب الهند، تنتمي إلى الصفوف الأولى من طبقة البراهمة، التي تتوارث المعرفة الفيدية المقدسة جيلا بعد جيل.
 
تستقي أرتشينا استبصارها عن طريق التأمل وتصل إليها الرؤى عن المستقبل من خلال أصوات تصل إليها أثناء انغماسها في تجارب روحية عميقة، وهي تقول إن موهبتها في التنبؤ منحت لها بسبب تجربة روحية سابقة عاشتها.
 
بدأت هذه العرافة الهندية في الشعور بالقوة الكامنة بداخلها القادرة على رؤية الأمراض وتحديدها والكشف عن المستور منذ الطفولة المبكرة، وفي مرحلة الشباب بدأت موهبتها في الاستبصار تكتمل، علاوة على عملها الدؤوب على تنمية مداركها ومواهبها بهذا الشأن عن طريق الترقي الروحي.
 
بالنسبة للصراع في أوكرانيا، أكدت أرتشينا في مقابلة أجرتها معها القناة التلفزيونية "روسيا 1"، أن نتيجته أمر مفروغ منه، قائلة أن "النتيجة فعلا مفروغ منها. في العالم الروحي هناك نتيجة لهذا الصراع.. لقد تم حسمها، وروسيا ستنتصر".
 
ورأت العرافة الهندية الشهيرة أن "المشاكل في البلاد هي الآن لصالح روسيا. كل ما يجري كان يجب أن يحدث. كجزء من التحول، ستقاتل روسيا من أجل استقلالها. الآن عملية استعادة العدالة الكونية جارية. روسيا بلد مقدس، لديها معرفة مقدسة عن الكوكب"، مشيرة إلى أن روسيا إضافة إلى ذلك ستحرر العديد من الشعوب والبلدان الأخرى، وستنتصر في العملية الخاصة في أوكرانيا.
 
 
وفيما استبعدت العرافة أرتشينا في تنبؤاتها حدوث كوارث عالمية على كوكب الأرض، أشارت إلى إمكانية حدوث زلازل في اليابان وإندونيسيا، وأن "موجة ضخمة" من ذلك ستصل إلى أمريكا الشمالية وستتسبب في محو العديد من المنازل.
 
وبالنسبة للولايات المتحدة، أكدت أرتشينا أنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى مواجهة العديد من الصعوبات في السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك اضطرابات محلية واحتجاجات على مستوى البلاد.  
 
وشددت في ها السياق على أن "أمريكا بدأت في دفع ثمن الكارما "عواقب الأعمال" التي اكتسبتها، وأن الولايات المتحدة ستدفع ثمن الصراعات التي جرت إليها دولا أخرى".
 
وعن تنبؤاتها بشأن التغيرات التي ستطرأ على حياة البشر في المستقبل، أفادت بأن عام 2023 هو بداية التغييرات والتحولات الأساسية.
 
 أرتشينا تعتقد أن التحول قد بدأ في جميع أنحاء العالم، وأن ذلك سيصبح الأساس لولادة حضارة جديدة، مضيفة أن "كل ما يحدث الآن تمهيد لوصول حضارة جديدة ستكون أكثر تقدما روحيا".
 
العرافة لفتت إلى أن ذلك لا يعني قدوم كائنات من خارج كوكب الأرض، بل إن الحديث يدور عن أناس عاديين في مظهرهم، لكنهم يتمتعون بمواهب وذكاء خاصين.
 
وأوضحت أن هؤلاء ليسوا غرباء عن الأرض، بل أشخاص متطورون روحيا يوجدون في بلدان مختلفة من العالم، وهم يحملون النور، لكنهم يتجنبون الظهور في الوقت الحالي، لذلك يحتاج المرء إلى موهبة استبصار لرؤيتهم.
روسيا اليوم
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