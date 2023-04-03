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تدريبات بحرية كورية أمريكية يابانية مشتركة

3
APRIL
2023
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قالت وزارة الدفاع الكورية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستبدأ مناورة بحرية ثلاثية، بمشاركة حاملة طائرات أمريكية، في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم الاثنين.
 
وقالت الوزارة في بيان صحفي "تم الترتيب لتعزيز قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات المتقدمة لكوريا الشمالية تحت الماء، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات (SLBM)".
 
وستجرى تدريبات البحث والإنقاذ المضادة للغواصات لمدة يومين، بمشاركة حاملة الطائرات يو إس إس نيمتز، في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو الجنوبية.
 
وجاءت المناورات المشتركة "في أعقاب أعمال بيونغ يانغ الاستفزازية"، مثل الكشف عن الرأس الحربي النووي التكتيكي هواسان -31 الأسبوع الماضي واختبار سلاح نووي تحت الماء قبل ذلك بأيام.
 
ونشرت كوريا الجنوبية في التدريبات المدمرات الرئيسية، يولغوك إي إي وجو يونغ وديجويونغ، وكذلك سفينة دعم القتال سويانغ، بينما أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات ومدمرة USS Wayne E. Meyer ومدمرة يو إس إس ديكاتور. ومن جانبها حشدت اليابان مدمرة جي إس أوميريجي.
 
وتعد حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز قطعة أساسية في سلاح البحرية الأمريكي، وشاركت في تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي ثم توقفت في ميناء بوسان، على بعد 325 كيلومترا جنوب شرق سيئول، في اليوم التالي.
 
وأجرت الدول الثلاث آخر تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات في سبتمبر الماضي. وتجرى تدريبات البحث والإنقاذ هذا الأسبوع بين الدول الثلاث لأول مرة منذ سبع سنوات، وفقا للوزارة.
روسيا اليوم
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