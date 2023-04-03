محاكمة ترامب على موعد مع "قائمة مفاجآت".. ماذا سيحدث الثلاثاء؟

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توقع عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي أن تشهد محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، مفاجآت مدوية بالكشف عن قائمة اتهامات جديدة لم تُعلن حتى الآن من جانب هيئة الادعاء الأميركية.

ويقول عفيفي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القانونيون في نيويورك قد نجحوا في جمع العديد من الوثائق والدلائل التي تثبت إدانة ترامب قبل الإعلان عن تلك الاتهامات بشكل رسمي.

ويشير إلى أن توجيه الاتهامات والإعلان عنها، قد استغرق فترة طويلة من جانب المدعي العام في نيويورك، لتفادي سيناريوهات الضغط أو التصعيد المحتمل في الشارع من جانب مؤيدي ترامب.

تفاصيل القضية

القضية حتى الآن تتضمن 30 اتهام موجه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تشمل تهرب ضريبي وتزوير ومحاولة تغيير الرأي العام وغيرهم، بحسب عفيفي.

تم الموافقة على توجيه هذه التهم من جانب هيئة كاملة من القانونيون على توجيه كافة التهم للرئيس السابق.

من المفترض أن يسلم ترامب نفسه للمحكمة صباح الثلاثاء، لكنه لن يوضع بيده الأصفاد "كلابشات"، لأنه يعد متهم حتى الآن، لم تثبت إدانته.

حول ردود الفعل المتوقعة على محاكمة الرئيس الأميركي السابق يقول عفيفي إنه يمكن تقسيمها لمحورين:

الأول على المستوى السياسي، حيث يرفض الحزب الجمهوري في الوقت الراهن، الاتهامات بالفساد أو أي اتهامات أخرى تتعلق بترامب

القضية تتمثل في تقديم ترامب رشوة انتخابية للمثلة إباحية للتغطية على علاقة غير شرعية معه أثناء حملته الانتخابية، والطريقة التي جرى بها تقديم الرشوة، بالإضافة لعدد من الاتهامات المتعلقة بالتهرب الضريبي.

الثاني يتعلق باحتمالات التصعيد من جانب مؤيدي ترامب، وهو توجه يحاول الرئيس السابق تغذيته بشكل كبير من أجل حصد التعاطف الشعبي، على حسب قول عفيفي.

ماذا سيحدث الثلاثاء؟

يوجه الادعاء العام التهم ذاتها لـ10 من مساعدي ترامب، يفترض أن تتم محاكمتهم، على رأسهم المحامي الخاص به.

التهم الموجه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مدينة نيويورك بالإضافة للتهم الفيدرالية الموجه له في واشنطن وجورجيا، تعتبر من نظر القانونيين مسألة غاية في الخطورة.

الاتهامات الموجه داخل واشنطن ترتبط باحتمالات ترشح ترامب للانتخابات بشكل مباشر، وفقاً لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية أيضا.

لم يكن من السهل توجيه هذه الاتهامات للرئيس السابق، خلال فترة رئاسته، بالرغم من كونه رئيس مثير للجدل، لكن القوانين الأميركية لم تتعامل مع هذا النوع من القضايا من قبل.

الاتهامات الموجهة لترامب هي سابقة في التاريخ الأميركي، لم تحدث مع أي رئيس أو سياسي قبله، ما يجعل القضية مثار جدل كبير.

سيناريوهات ما بعد المحاكمة

يقول عفيفي إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لما بعد محاكمة ترامب:

الأول: هو قبول ترامب بهذه التهم والإقرار بالإدانة أمام المحكمة الأميركية، وتقبل حكمها، ولكن لا يتوقع الخبراء أن يلجأ ترامب لهذا الخيار.

ثانيا: إنكار التهم والبدء في إجراءات تداول قانوني، بالاستماع للشهود وتناول الوثائق لحين الحكم في القضية. وهذا الخيار يفضله ترامب لأنه سيساعد ترامب في حصد تعاطف شعبي كبير يمكنه من خوض منافسة قوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ثالثا: أن يرفض قاضي المحكمة الاتهامات جملة ويعيدها إلى النيابة، وهذا اختيار مستبعد وفق عفيفي.