توقيف شاب أميركي في سانت بطرسبورغ حاول إغواء فتاة قاصر

A + A -

أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن توقيف مواطن أميركي في سانت بطرسبورغ بسبب ارتكابه أفعالا مشينة بحق فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما.

وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية في سانت بطرسبورغ في يوم الأحد: "استنادا للتحريات بوجود شبهة في ارتكاب الفعل المشار إليه، أوقف فريق التحريات الجنائية في 2 أبريل 2023، مواطنا أميركيا من مواليد عام 1986.

وأشار البيان الصحفي إلى أن والدة الفتاة اتصلت بوزارة الداخلية وأفادت أن رجلا مجهولا ارتكب أعمالا مشينة بحق طفل في الحافلة. واستنادا للبلاغ، فتحت السلطات تحقيقا في ملف قضية جنائية استنادا للقانون الجنائي لروسيا الاتحادية (الخاص بالأفعال المخلة).

وقالت وكالات إنفاذ القانون لـ "تاس: أن المشتبه به هو مواطن أمريكي.

المصدر: تاس