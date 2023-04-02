الحرس الثوري الايراني يضبط سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود في الخليج

A + A -

أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزغان الإيرانية مجتبي قهرماني، ضبط سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب بفضل جهود بحرية الحرس الثوري الإيراني في الخليج.

وأوضح قهرماني أنه "بالتنسيق مع رئيس الدائرة القضائية لمدينة بارسيان، بادر مقاتلو سلاح البحرية للواء ذو الفقار 412 التابع للحرس الثوري الإسلامي، بعد رصد سفينة أجنبية تحمل آلاف اللترات من الوقود المهرب في مياه الخليج، إلى ضبط السفينة واعتقال المهربين".

وأشار قهرماني إلى أن السفينة المذكورة أطفأت أنوارها مخالفة للأنظمة ولتجنب الكشف عنها، وأن هذه السفينة الأجنبية أوقفت بالعمليات الخاصة لحرس لواء ذو الفقار بعد المطاردة، وأثناء تفتيشها تم ضبط اكثر من 125 ألف لتر من المحروقات المهربةـ لافتا إلى أنه تم أيضا اعتقال 26 من أفراد طاقم هذه السفينة المخالفة، وهم رهن الاحتجاز لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأكمل: "بعد الاستيلاء على السفينة المذكورة تم نقلها إلى الميناء من قبل القوات العملياتية وسفن اللواء ذو الفقار التابعة للحرس الثوري وتسليمها للسلطات القضائية للإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة".

المصدر: "فارس"