living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة يورغن كلوب بعد هجوم على حافلة الفريق

2
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرض المدير الفني الألماني لليفربول  يورغن كلوب لجروح متفاوتة، بعد الهجوم الذي تعرضت له حافلة "الريدز"، التي غادرت استاد "الاتحاد"، عقب خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي 1-4، ضمن المرحلة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
 
وأكدت وسائل إعلام أن جماهير مانشستر سيتي هتفت طوال المباراة ضد كلوب، ووجهت إليه عبارات مسيئة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، عقب معاناة المدرب الألماني من جروح متفرقة، نتيجة تعرض حافلة ليفربول للهجوم، بعد أن غادرت الملعب.
 
أضافت أنّ إدارة سيتي تلقت الأخبار حول تعرض كلوب للإصابة، بعد مغادرته استاد "الاتحاد"، عقب ضرب أحد المشجعين حافلة ليفربول بجسم صلب لم يتم تحديد ماهيته بعد، فيما أعربت إدارة بطل إنكلترا عن دعمها الكامل للتحقيق، الذي فتحته شرطة مدينة مانشستر.
 
وأوضحت أنّ إدارة سيتي تشعر بخيبة أمل كبيرة من الهتافات التي وجهتها جماهير الفريق إلى كلوب، لكنها أكدت مواصلة عملها مع روابط النادي وجميع المسؤولين من أجل إيقاف خطاب الكراهية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   