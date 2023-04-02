إصابة يورغن كلوب بعد هجوم على حافلة الفريق

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تعرض المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب لجروح متفاوتة، بعد الهجوم الذي تعرضت له حافلة "الريدز"، التي غادرت استاد "الاتحاد"، عقب خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي 1-4، ضمن المرحلة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكدت وسائل إعلام أن جماهير مانشستر سيتي هتفت طوال المباراة ضد كلوب، ووجهت إليه عبارات مسيئة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، عقب معاناة المدرب الألماني من جروح متفرقة، نتيجة تعرض حافلة ليفربول للهجوم، بعد أن غادرت الملعب.

أضافت أنّ إدارة سيتي تلقت الأخبار حول تعرض كلوب للإصابة، بعد مغادرته استاد "الاتحاد"، عقب ضرب أحد المشجعين حافلة ليفربول بجسم صلب لم يتم تحديد ماهيته بعد، فيما أعربت إدارة بطل إنكلترا عن دعمها الكامل للتحقيق، الذي فتحته شرطة مدينة مانشستر.

وأوضحت أنّ إدارة سيتي تشعر بخيبة أمل كبيرة من الهتافات التي وجهتها جماهير الفريق إلى كلوب، لكنها أكدت مواصلة عملها مع روابط النادي وجميع المسؤولين من أجل إيقاف خطاب الكراهية.