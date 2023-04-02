living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم كبير على السفير الأوكراني لدى برلين عقب انتقاده لدعوات السلام

2
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اتهم قراء صحيفة Die Welt الألمانية، السفير الأوكراني لدى برلين، أليكسي ماكييف، باللامبالاة، بسبب انتقاده دعوات السلام.
وكتب أحد المعلقين قائلا: “رد فعل السفير الأوكراني، دليل على عدم رغبته في التعاطي مع محتويات الالتماس، فبالنسبة له ما يصيب الشعب الأوكراني لا يهم أبدا، المهم أن تكتمل المسرحية”.

وأضاف آخر: “من الوقاحة الاستخفاف بدعوات السلام”.

وعلق آخر: “حرية التعبير لا تزال موجودة في ألمانيا، ويتوجب على السفير الأوكراني تفهم هذه الحقيقة، فدافعوا الضرائب الألمان لم يعودوا قادرين على دفع ثمن هذا الصراع”.

وكتب آخر: “إرسال آلاف الأوكرانيين إلى الموت ليس أمرا ساخرا على الإطلاق، لطالما كان الطريق إلى الجحيم ممهدا بالنوايا الحسنة”.

وخلص القراء إلى أن السفير الأوكراني لدى برلين، نسخة عن زيلينسكي ومقربيه.

جاء ذلك عقب انتقاد ماكييف للالتماس تقدم به يوم الجمعة نجل المستشار الألماني السابق ويلي برانت، والمؤرخ الاجتماعي بيتر براندت، حصل على دعم 200 عضو في الحزب الديمقراطي الحاكم، للمستشار الألماني أولاف شولتس، يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز محادثات السلام، وإنهاء “دوامة العنف” في أوكرانيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   