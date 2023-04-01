لماذا حظرت إيطاليا «تشات جي بي تي»؟

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أعلنت السلطات الإيطالية أمس (الجمعة)، حظر روبوت المحادثة «تشات جي بي تي»، معللة قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وأوضحت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية، في بيان، أن هذا القرار الذي يُعمَل به فوراً يؤدي إلى «تقييد مؤقت لقدرة المستخدمين الإيطاليين على معالجة بيانات شركة (أوبن إيه آي) التي ابتكرت (تشات جي بي تي)».

وأبهرت المنصّة التي أُطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني)، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة عن أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة أغانٍ أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.

ويمكن أيضاً استخدام «تشات جي بي تي» لكتابة رموز معلوماتية من دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.