رسالة "تحذيرية" من شقيقة كيم إلى زيلينسكي

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دخلت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، على خط الأزمة الروسية الأوكرانية، محذرة كييف من مخاطر حصولها على سلاح نووي.



وقالت كيم يو يونغ إن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي يخاطر بمستقبل بلاده بسبب رغبته في الحصول على أسلحة نووية.



كما رأت أنه مخطئ في اعتقاده أن المظلة النووية الأميركية يمكن أن تحمي أوكرانيا من روسيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وتجمع بيونغ يانغ وموسكو حالياً علاقة جيدة، إذ تعاني كل منهما من عقوبات غربية خانقة، وإن لأسباب مختلفة.



ففيما فرضت العقوبات على كوريا بسبب صواريخها وتجاربها النووية، طال سيف العقوبات روسيا بسبب الحرب التي شنتها على جارتها الغربية، أوكرانيا في 24 شباط الماضي (2022).



لعل هذا ما دفع موسكو إلى تعهد منذ الصيف الماضي بتعزيز علاقتها ببيونغ يانغ.



فيما اتهمت واشنطن الداعم الأول لكييف، روسيا بالسعي للتوسط في صفقة جديدة مع كوريا الشمالية لشراء أسلحة إضافية مقابل الغذاء، وذلك في إطار الجهود الرامية لدعم هجومها المستمر على الأراضي الأوكرانية.