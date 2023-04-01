وزارة الدفاع الألمانية تكشف عن “السيناريو الأسوأ” لأوروبا.

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قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إنه في حال توقف الرئيس الأمريكي المقبل، عن الاهتمام بالمشاكل الأوروبية وحلف الناتو، فإن أوروبا ستواجه تحديات كبيرة وخطيرة.

وأوضح بيستوريوس لصحيفة، Welt am Sonntag، أن “السيناريو الأسوأ” بالنسبة لأوروبا، هو قدوم رئيس أمريكي يقرر أن ينأى بنفسه عن أوروبا وحلف الناتو، حينها سيتعين على الدول الأوروبية، مواجهة تحديات كبيرة يصعب تخيلها الآن”.

وأضاف بيستوريوس، أنه في جميع الأحوال سيتعين على الرئيس الأمريكي القادم، أن يولي اهتماما متزايدا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما يعني أنه سيتوجب على الغرب إظهار المزيد من المسؤولية عن الأمن والدفاع في أوروبا.

ويعتقد بيستوريوس أنه إذا حدث ذلك، فستضطر أوروبا لتعويض مساهمة الولايات المتحدة، والتي ستكون “مهمة صعبة خلال السنوات المقبلة” بحسب رأيه، مضيفا: “من المؤلم أن ندرك ذلك، لكن هذا هو الوضع”.