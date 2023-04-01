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النيابة العامة في باريس تفتح دعوى قضائية ضد زعيم حزب "فرنسا الأبية"

1
APRIL
2023
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فتحت النيابة العامة في باريس دعوى قضائية ضد زعيم حزب المعارضة اليسارية، جان لوك ميلينشون، بدعوى إهانته شخصيات تشغل مناصب حكومية، وتحديدا (القوات الخاصة للشرطة الفرنسية)

وأفادت صحيفة Parisien، بأن السبب الرئيسي وراء فتح التحقيق، هو بيان زعيم حزي "فرنسا الأبية" المعارض، جان لوك ميلينشون، حول فرقة القوات الخاصة  Brav-M التابعة للشرطة.

وصرح ميلينشون يوم الاثنين الماضي في كلمة بثتها قناة LCI: "هل يمكنك تخيل ما يعنيه التطوع لركوب دراجة نارية وضرب المارة؟، هذا تصرف ينم عن حالة ذهنية وروحية، أعتقد شخصيا أنها ليست طبيعية، سنرسل هؤلاء الشباب للعلاج".

يشار إلى أنه تم إنشاء وحدة Brav-M في ربيع عام 2019، في ذروة حركة السترات الصفراء، وتم تشكيل وحدة شرطة الدراجات النارية المتنقلة هذه، للحفاظ على النظام أثناء المظاهرات.

وأثارت تصرفات موظفي Brav-M بحق المتظاهرين والمحتجين ضد إصلاح نظام التقاعد الحكومي انتقادات واسعة، وتم إطلاق عريضة مدنية على الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي، تطالب بـ "تفكيك" Brav-M، جمعت  140 ألف توقيع خلال 6 أيام، وفي حال جمعت المبادرة 500 ألف توقيع ستتم مناقشتها في جلسة مفتوحة للبرلمان.

روسيا اليوم
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