ملاكم أمريكي يتوجه بطلب من الرئيس الروسي بوتين على الهواء مباشرة

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طلب الملاكم الأمريكي كيفن جونسون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية، وذلك بعد فوزه على الروسي فياتشيسلاف داتسيك في النزال الذي جمعهما مساء الجمعة، في موسكو.

وتمكن كيفن جونسون من التفوق على المقاتل الروسي الملقب بـ "الطرزان الأصهب" بالنقاط، في النزال الذي جمعهما بقواعد الملاكمة، ضمن بطولة "نادي القتال REN-TV".

وقال جونسون خلال مقابلة معه على الهواء مباشرة، عبر قناة "REN-TV" الروسية، التي بثت المواجهة مباشرة، "أود أن أتوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، بطلب الحصول على الجنسية الروسية للعيش هنا، وأن أكون جزءا من هذا البلد. ولدي سبب آخر عظيم لذلك، لكي أرى صديقي الكبير ألكسندر بوفيتكين لأوقات أكثر".

يذكر أن الملاكم الأمريكي البالغ من العمر 43 عاما، كان يساعد صديقه البطل الروسي السابق ألكسندر بوفيتكين على التحضير لنزالاته في الوزن الثقيل، من خلال التدريب معا.