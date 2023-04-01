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صحيفة صينية: الولايات المتحدة باتت تفقد هيمنتها "الدولارية"

1
APRIL
2023
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قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية إن الولايات المتحدة، التي تستخدم الدولار كأداة للإكراه وكسلاح في جميع أنحاء العالم، سيؤدي بها الأمر إلى نهاية هيمنتها.

وتشير صحيفة "غلوبال تايمز" إلى أن ضغط العقوبات الأمريكية على روسيا هو تجسيد لطموحات الهيمنة الأمريكية، الأمر الذي يعزز رغبة دول أخرى في الساحة الدولية لتقليل الاعتماد على الدولار. تبحث هذه الدول عن بديل لنظام SWIFT من أجل تجنب "الإكراه النقدي" من قبل الولايات المتحدة، في حين أن هذا الزخم أصبح "أكثر وضوحا وأقوى".

فعلى سبيل المثال، وقعت الصين والبرازيل في وقت سابق اتفاقية بشأن تنفيذ المعاملات المالية والتجارية مباشرة بالريال واليوان، متجاوزة الوسيط في شكل الدولار.

وعلى الرغم من أن الدولار لا يزال العملة الأكثر استخداما في العالم، إلا أن عددا متزايدا من البلدان سوف يبحث عن بديل.

وخلصت الصحيفة إلى أن "التاريخ يعلمنا أن تراجع الهيمنة غالبا ما يبدأ بعملتها".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الكيني وليام روتو أيضا اتفاقية مع السعودية لشراء النفط مقابل شلن كيني بدلا من الدولار.

روسيا اليوم
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