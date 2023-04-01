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روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

1
APRIL
2023
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تتولى روسيا اعتبارا من السبت 1 أبريل الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي لمدة شهر واحد.

ومن المتوقع أن تكون من بين المواضيع الرئيسية أثناء رئاسة روسيا للمجلس تعددية الجوانب الفعالة والمخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة والتسوية في الشرق الأوسط.

ومن المرتقب أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الجلسات لمجلس الأمن الدولي.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أكد في وقت سابق أنه لا توجد على الجدول أي اجتماعات حول أوكرانيا في شهر أبريل، ولكن من المرجح أن تعقد بعض الجلسات حول هذه القضية.

وفي 6 أبريل تقريبا من المتوقع أن يعقد اجتماع غير رسمي حول إجلاء الأطفال من منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تخطط موسكو لإطلاع المشاركين في الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الأوكراني.

وفي 10 أبريل من المقرر أن يعقد اجتماع حول المخاطر الناجمة عن انتهاكات الاتفاقات بشأن تصدير المواد ذات الاستخدام العسكري.

وفي أواخر الشهر من المرتقب أن يصل إلى نيويورك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وفي ظل التوترات الحالية والأزمة في العلاقات الروسية الأمريكية من غير الواضح حاليا كيف سيكون الوضع مع منح تأشيرات الدخول الأمريكية للوزير والوفد المرافق له.

وسيترأس لافروف يوم 25 أبريل اجتماع مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري حول التسوية الشرق أوسطية، وسيترأس أيضا جلسة رفيعة المستوى حول موضوع "تعددية الجوانب الفعالة من خلال حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يوم 24 أبريل.

روسيا اليوم
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