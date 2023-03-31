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تفكيك أربع شبكات إجرامية وتوقيف 11 شخصاً في الجزائر

31
MARCH
2023
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تمكنت الجهات الأمنية في الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بأربع شبكات إجرامية وحجز 8 كلغ من الكوكايين و150 كلغ من القنب الهندي، مع توقيف 11 شخصا.

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن أن “فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المسيلة، تمكنت من حجز 5.165 كلغ من الكوكايين، كما أن يقظة المصلحة المحققة أفضت إلى اكتشاف الشحنة المراد ترويجها مخبأة بإحكام داخل تجويف قاعدة مركبة سياحية، كان يستغلها المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة والذي ينحدر من نفس الولاية”.

ويضيف البيان ذاته: “أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بمجموعة إجرامية مكونة من 3 أشخاص في حال تلبس، تتراوح أعمارهم بين 28 و46 سنة، ينحدرون من مدينة مغنية، كانوا بصدد التحضير لصفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات الصلبة على مستوى دائرة مغنية بولاية تلمسان، وضبط 02 كلغ و100 غرام من الكوكايين”.

كما نجحت أيضا نفس المصلحة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالكوكايين، على مستوى ولاية عنابة، وذلك بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 48 و50 سنة، ينحدرون من ولايتي ورقلة وتقرت، وحجز 890 غراما من الكوكايين، ومصادرة 3 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

وتمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة للمتاجرة في المخدرات، تتكون من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و36 سنة، ينحدرون من ولايتي الجلفة وباتنة، أسفرت عن حجز ما يقارب 150 كلغ من القنب الهندي، حيث كانت الكمية المحجوزة مخبأة بإحكام من قبل المشتبه فيهم في إحدى قنوات الصرف الصحي، تحضيرا لتسويقها.

وحسب البيان ذاته صدر في حق جميع المشتبه فيهم 11 شخصا، أمر بالإيداع بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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