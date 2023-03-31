روسيا: لا منتصر في الحرب النووية

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جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن موسكو تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الحرب النووية.

وأضاف: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، وهو ما سجله بيان مشترك لزعماء روسيا والولايات المتحدة".