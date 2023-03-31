وسام الصليب المقدس...منحه البابا فرنسيس للسفيرة إناس سيد مكاوي

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منح البابا فرنسيس السفيرة إيناس سيد مكاوي وسام الصليب المقدس، وسلمها الوسام نيابة عنه نائب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان (نائب رئيس الوزراء) المطران ادجار بينيا بارا، في حفل بمقر قصر دولة الفاتيكان.

وقد شهد هذا العام، تكريم ثماني سفراء معتمدين لدى الكرسي الرسولي، في الذكرى السنوية لانتخاب البابا فرنسيس.

يشار إلى أن مكاوي تشغل منصب رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في الجامعة العربية منذ العام 2014، وهي المرة الأولى التي يتم تسليم هذا الوسام لبعثة جامعة الدول العربية.

ويعد وسام بيوس التاسع – الصليب المقدس الذي تم منحه لأول مرة عام 1847، من أعرق أوسمة الفروسية البابوي ويمنحه البابا للسفراء المقيمين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي لرؤساء الدول والحكومات الذين يزورون الكرسي الرسولي. والوسام تم منحه في السنوات الأخيرة لجميع رؤساء الجمهورية الايطالية وآخرهم رئيس الجمهورية الحالي سيرجيو ماتاريلا.