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مايك بنس: توجيه اتهامات إلى ترامب اضطهاد سياسي

31
MARCH
2023
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اعتبر نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أن توجيه اتهامات رسمية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح بالنسبة للشعب الأمريكي مثالا آخر على تجريم السياسة في البلاد.
 
مايك بنس: توجيه اتهامات إلى ترامب اضطهاد سياسي"نيويورك تايمز": هيئة المحلفين الكبرى توجه اتهامات لدونالد ترامب بشأن دفع أموال لممثلة إباحية
وقال في بث لقناة "سي أن أن": "أعتقد أن الشعب الأمريكي سيلقي نظرة على ذلك وسيرى مثالا آخر على تجريم السياسة في بلادنا".
 
وعبر بنس عن اعتقاده أن توجيه الاتهامات إلى ترامب يحمل طابعا لا سابق له ويعد أمرا شائنا، مضيفا أن الملايين من الأمريكيين لن يروا في هذه القضية إلا "الاضطهاد السياسي".
 
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، سابقا، إنه اتصل بمحامي ترامب لبحث احتمال مثوله أمام المحكمة بهدف توجيه الاتهامات الرسمية إليه. ونقلت قناة "سي أن أن" عن مصادرها أن مكتب المدعي العام في مانهاتن يتهم الرئيس الأمريكي السابق بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.
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