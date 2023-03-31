ماذا قال محامي "الممثلة الإباحية" بعد اتهام ترامب رسميا؟

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صرّح محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز الخميس بأن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان".

وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة الخميس.

وعلق ترامب، على الاتهامات التي وجهتها هيئة محلفين له، بعد تحقيق في قضية دانيالز.

وأفاد مراسل نيويورك تايمز، بأن ترامب وصف الاتهام بأنه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات".

وجدد ترامب تأكيده بعدم صحة الاتهامات قائلا: "أنا بريء تماما".