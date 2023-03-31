الادعاء ينسق لتسلم ترامب.. وأنصاره يتحركون

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أكد المدعي العام الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب، وأفاد مكتبه بأنه تم الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وقال المتحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان إنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، مضيفا أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

وبعد توجيه الاتهام للرئيس السابق في قضية "الممثلة الإباحية" ستورمي دانيالز، بدء نزول أنصار ترامب إلى الشارع في ولاية فلوريدا.

الشرطة الأميركية تتحرك

قالت إدارة شرطة نيويورك مساء الخميس إنه سيكون هناك المزيد من الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي في الشوارع، على الرغم من عدم وجود تهديدات موثوقة في الوقت الحالي، بعد توجيه الاتهام لترامب.

وأفادت شرطة نيويورك في بيان: "تظل وكالة الشرطة جاهزة ومتاحة للرد على الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة"، مضيفة أنها تعمل مع المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولاية بشأن بروتوكولات السلامة.

ووفق ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في واشنطن، فإن الشرطة أكدت أنها ستحترم حقوق التعديل الأول للجمهور، لكنها لن تتسامح مع العنف أو الإضرار بالممتلكات، مذكرة بأن الأسلحة النارية غير مسموح بها في المحاكم والمباني الحكومية.

وعلق ترامب، على الاتهامات التي وجهتها هيئة محلفين له، يوم الخميس، واصفا إياها بأنها "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات".

وجدد ترامب تأكيده بعدم صحة الاتهامات قائلا: "أنا بريء تماما".

من جانبه صرّح محامي دانيالز الخميس بأن توجيه الاتهام إلى ترامب يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

وأشار كلارك بروستر إلى أن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان".

وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى ترامب بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة الخميس.

وبحسب دانيالز فإنها تلقت المال نظير الصمت بشأن لقاء جنسي مع ترامب في 2006.

وينكر ترامب دخوله في علاقة من الأساس مع دانيالز، ووصف المبلغ المدفوع بأنه "معاملة خاصة بسيطة"، مضيفا أنه لم يرتكب جريمة، واصفا التحقيق بأن له دوافع سياسية.