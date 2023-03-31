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أول تعليق من ترامب بعد توجيه محلفين اتهامات جنائية إليه

31
MARCH
2023
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علق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على الاتهامات التي وجهتها هيئة محلفين له، يوم الخميس، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وقال مراسل نيويورك تايمز، إن ترامب وصف الاتهام بأنه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات".

وجدد ترامب تأكيده بعدم صحة الاتهامات قائلا: "أنا بريء تماما".

من جانبها، أشارت محامية ترامب إلى أنها غير متأكدة من موعد تسليم ترامب لنفسه.

وأكد محامو ترامب أنهم سيحاربون بقوة في المحكمة ضد الاتهامات.

وأفاد بيان صدر عن ترامب بأن "الديمقراطيين كذبوا وخدعوا، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، توجيه اتهام إلى شخص بريء تماما".

وندد ترامب بـ"ملاحقة سياسية ستأتي بنتائج عكسية" على جو بايدن.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت يوم الخميس إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

تحذير ووعيد

سبق أن حذر ترامب من "موت ودمار" محتملين إن وُجهت إليه اتهامات جنائية، وذلك بعد ساعات من تأكيد مدعي نيويورك، الذين يحققون في دفعه أموالا لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز نظير الصمت، أنهم لن يخضعوا للتهديد.

وكان منشور ترامب في يوم الجمعة على موقع "تروث سوشال" المملوك له أحدث منشور في سلسلة من الهجمات اللفظية على المدعين في مانهاتن.

ويزعم ترامب أن هزيمته في 2020 هي نتيجة احتيال، وهو زعم ألهم أنصاره لشن هجوم مميت يوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي "الكابيتول" في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي تجاوز الجمهوري ترامب بأكثر من سبعة ملايين صوت.

وكتب ترامب الذي يسعى إلى الترشح لانتخابات 2024 عن الحزب الجمهوري "من الذي يمكنه أن يتهم غيره، في هذه الحالة رئيس سابق للولايات المتحدة حصل على أصوات أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ، وهو المرشح البارز (حتى الآن!) لتمثيل الحزب الجمهوري، بجريمة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة ومعروف أيضا أن الموت والدمار المحتملان في اتهام زائف مثل هذا ربما يكونان كارثيين لبلادنا".

وقالت ستورمي دانيالز إنها تلقت المال نظير الصمت بشأن لقاء جنسي مع ترامب في 2006.

وينكر ترامب دخوله في علاقة من الأساس مع دانيالز، ووصف المبلغ المدفوع بأنه "معاملة خاصة بسيطة"، مضيفا أنه لم يرتكب جريمة، واصفا التحقيق بأن له دوافع سياسية.

 

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