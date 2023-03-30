المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أكد أنه "تم إطلاع الرئيس جو بايدن على تفاصيل التوقيف" .

الخارجية الأميركية

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن:

"الولايات المتحدة قلقة للغاية بسبب أنباء احتجاز روسيا لصحفي أميركي".

"المسؤولون يتواصلون مع صحيفة وول ستريت جورنال" .

"ندين بأشد العبارات مواصلة الكرملين محاولاته ترهيب ومعاقبة صحافيين وأصوات المجتمع المدني ".

البيت الأبيض

وبدوره، أبدى البيت الأبيض "قلقا كبيرا حيال الأميركيين الموجودين في روسيا".

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، قالت في بيان: "استهداف الحكومة الروسية مواطنين أميركيين غير مقبول. ندين بأشد العبارات توقيف السيد إيفان غيرشكوفيتش ".

"أود أن أؤكد بشدة أنه يتعيّن على الأميركيين الاستجابة لتحذير الحكومة الأميركية بعدم السفر إلى روسيا. على المواطنين الأميركيين المقيمين في روسيا أو الذين سافروا إليها المغادرة على الفور"، وفق جان بيار.

من جانبهم، قال مسؤولون أميركيون إنهم "على تواصل مع أسرة غيرشكوفيتش ومع صحيفة وول ستريت جورنال".

روسيا: ضبطناه "بالجرم المشهود"

الخميس، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، ضُبط "بالجرم المشهود ".

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت على تلغرام: "ما كان يقوم به المتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في إيكاترينبرغ ليس له أي علاقة بالصحافة".

"المراسل ليس أول غربي معروف يضبط بالجرم المشهود ".

جهاز الأمن قال إن غيرشكوفيتش "كان ينفذ أوامر أميركية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي معلومات من أسرار الدولة ".

لم يذكر الجهاز الأمني توقيت الاعتقال.

غيرشكوفيتش يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، في حال أدين بتهمة التجسس .

يذكر أن التقرير الصحفي الأخير لغيرشكوفيتش من موسكو، نُشر في وقت سابق من الأسبوع، وركز على تباطؤ الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.